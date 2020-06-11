В Мурманске продолжается благоустройство общественных территорий

В этом году в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» будут обновлены три объекта. Это зелёная зона вдоль улицы Капитана Копытова, территория озера Ледового и Аллея Полярной дивизии по проспекту Героев-североморцев.

Сегодня глава муниципального образования город Мурманск Андрей Сысоев и глава администрации города Мурманска Евгений Никора выехали на строительную площадку Аллеи Полярной дивизии и проверили, как продвигается ход работ по реконструкции.

- На этом объекте работы в самом разгаре и продвигаются в соответствии с графиком, - отметил Андрей Сысоев. – Важно, что здесь будет установлен памятник воинам Полярной дивизии, который был изготовлен по инициативе мурманчан.

В обновленной зоне отдыха появятся асфальтовые и декоративные пешеходные дорожки обшей площадью более 3 тысяч квадратных метров, будут установлены скамейки и урны. Для комфортного и безопасного отдыха мурманчан установят современные системы наружного освещения и видеонаблюдения.

- Это общественное пространство сформировано из двух основных зон: аллеи для прогулок и мемориальной площадки. Всю территорию будут освещать 60 мощных энергосберегающих светильников, - прокомментировал Евгений Никора. – Стоит отметить, что по обращениям горожан мы планируем организовать здесь детский-игровой комплекс.

Завершить работы по благоустройству Аллеи Полярной дивизии запланировано этой осенью.