В Мурманске продолжается борьба с опасным вирусом

В столице Заполярья силами различных учреждений и организаций регулярно проводится обработка общественных пространств.

Два раза в неделю взвод РХБЗ Северного флота проводит обработку остановочных павильонов на улично-дорожной сети города Мурманска. 3 июля повторно обработано 199 остановочных павильонов.

Дважды в неделю ММБУ «Управление дорожного хозяйства», а МАУК «Мурманские городские парки и скверы» и МАУ ГСЦ «Авангард» — один раз в неделю проводится профилактическая дезинфекция подходов к пешеходным переходам, расположенным вблизи посадочных площадок остановок общественного транспорта, лестниц, находящихся в ведении детских и спортивных площадок, парков, скверов и участков тротуаров с интенсивным пешеходным движением общей площадью более 200 тысяч квадратных метров.

Помимо городских общественных пространств, в Мурманске ведётся дезинфекция подъездов многоквартирных домов и придомовых территорий.

До всех управляющих организаций доведены рекомендации Роспотребнадзора по Мурманской области по проведению дезинфекционных мероприятий в многоквартирных домах в целях недопущения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19).

За период с 1 мая по 29 июня проведены дезинфекционные мероприятия в отношении 31740 подъездов, в том числе повторно.

Ежедневно проводятся обследования подъездов на предмет выполнения управляющими организациями мероприятий по дезинфекции силами муниципальных жилищных инспекторов, МКУ «Новые формы управления». За период с 12 мая по 29 июня проверено 7339 подъездов. Также контрольные мероприятия проводятся ГЖИ Мурманской области.

Управляющие организации продолжают дезинфекцию детских площадок, урн, малых архитектурных форм. Отчёт о выполненной дезинфекции ежедневно направляется в Управление Роспотребнадзора по Мурманской области. За период с 25 по 30 июня дополнительно продезинфицировано 383 подъезда.

Ежедневно перед выпуском подвижного состава на линию АО «Электротранспорт» проводится уборка транспорта с применением дезинфицирующих средств. В обеденные перерывы проводится обработка салонов дезинфицирующим средствами. Перед каждым рейсом на конечной станции проводится обработка всех поручней салона и входных дверей.