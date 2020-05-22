В Мурманске продолжается дезинфекция общественных пространств

С сегодняшнего дня в связи с тёплой погодой и отсутствием осадков эта работа усилена. С 8.30 на улицах работает техника Мурманский морского торгового порта.

Обработаны участки улично-дорожной сети города Мурманска с наиболее интенсивным пешеходным движением, участки в районах пешеходных переходов и подходы к ним в Первомайском округе. В выходные дни с такой же интенсивностью работа будет вестись в Ленинском и Октябрьском округах.

В 0.00 ММБУ «Управление дорожного хозяйства» начнёт проводить профилактическую дезинфекцию подходов к пешеходным переходам, расположенным вблизи посадочных площадок остановок общественного транспорта, лестниц, находящихся в ведении детских площадок и участков тротуаров с интенсивным пешеходным движением в Октябрьском округе города Мурманска.

Как утверждает администрация города Мурманска, для дезинфекции используются специальные средства, которые не опасны для людей, животных и растений.