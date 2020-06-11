В Мурманске продолжается дезинфекция общественных пространств

В столице Заполярья силами различных учреждений и организаций регулярно проводится обработка общественных пространств.

Два раза в неделю взвод РХБЗ Северного флота проводит обработку остановочных павильонов на улично-дорожной сети города Мурманска. 11 июня повторно обработано 199 остановочных павильонов.

На минувшей неделе с участием специализированной техники АО ММТП проведена дезинфекция участков улично-дорожной сети города Мурманска с наиболее интенсивным пешеходным движением, участки в районах пешеходных переходов, участки посадочных площадок общественного транспорта и подходы к ним: 5 июня - в Октябрьском административном округе; 6 июня - в Первомайском административном округе; 7 июня - в Ленинском административном округе.

Сотрудники МАУК «Мурманские городские парки и скверы» и МАУ ГСЦ «Авангард» с 4 по 7 июня провели дезинфекцию детских и спортивных площадок общей площадью 56 тысяч кв. метров, находящихся на содержании муниципальных учреждений.

ММБУ «Управление дорожного хозяйства» провело профилактическую дезинфекцию подходов к пешеходным переходам, расположенным вблизи посадочных площадок остановок общественного транспорта, лестниц, находящихся в ведении детских площадок и участков тротуаров с интенсивным пешеходным движением общей площадью 30 тысяч кв. метров.

Помимо городских общественных пространств, в Мурманске ведется дезинфекция подъездов многоквартирных домов и придомовых территорий.

До всех управляющих организаций доведены рекомендации Роспотребнадзора по Мурманской области по проведению дезинфекционных мероприятий в многоквартирных домах.

За период с 1 мая по 10 июня обработано 21809 подъездов, в том числе повторно.

Обследования подъездов на предмет выполнения управляющими организациями мероприятий по дезинфекции проводятся ежедневно силами муниципальных жилищных инспекторов, а также сотрудниками МКУ «Новые формы управления». За период с 12 мая по 10 июня проверено 5036 подъездов. Также контрольные мероприятия проводятся Государственной жилищной инспекцией Мурманской области. Также управляющие организации продолжают дезинфекцию детских площадок, урн, малых архитектурных форм.

Дезинфекции подвергаются административные и социальные объекты.

На 5 июня силами сотрудников ГУ МЧС России обработаны 48 школ, подведомственных комитету по образованию администрации города Мурманска. В первую очередь обработаны школы, в которых будет проводиться Единый государственный экзамен и будут расположены летние оздоровительные лагеря.

Ежедневно перед выпуском подвижного состава на линию АО «Электротранспорт» проводится уборка транспорта с применением дезинфицирующих средств.

В обеденные перерывы проводится обработка салонов дезинфицирующим средствами. Перед каждым рейсом на конечной станции проводится обработка всех поручней салона и входных дверей.