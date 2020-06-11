Аттестаты всем выпускникам школ в 2020 году выдадут без экзаменов – Михаил МишустинРыбаки-любители получат возможность продажи излишков улова на законных основаниях - Илья Шестаков
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика (16+)11.06.20 15:20

В Мурманске продолжается дезинфекция общественных пространств

В столице Заполярья силами различных учреждений и организаций регулярно проводится обработка общественных пространств.

Два раза в неделю взвод РХБЗ Северного флота проводит обработку остановочных павильонов на улично-дорожной сети города Мурманска. 11 июня повторно обработано 199 остановочных павильонов.

На минувшей неделе с участием специализированной техники АО ММТП проведена дезинфекция участков улично-дорожной сети города Мурманска с наиболее интенсивным пешеходным движением, участки в районах пешеходных переходов, участки посадочных площадок общественного транспорта и подходы к ним: 5 июня - в Октябрьском административном округе; 6 июня - в Первомайском административном округе; 7 июня - в Ленинском административном округе.

Сотрудники МАУК «Мурманские городские парки и скверы» и МАУ ГСЦ «Авангард» с 4 по 7 июня провели дезинфекцию детских и спортивных площадок общей площадью 56 тысяч кв. метров, находящихся на содержании муниципальных учреждений.

ММБУ «Управление дорожного хозяйства» провело профилактическую дезинфекцию подходов к пешеходным переходам, расположенным вблизи посадочных площадок остановок общественного транспорта, лестниц, находящихся в ведении детских площадок и участков тротуаров с интенсивным пешеходным движением общей площадью 30 тысяч кв. метров.

Помимо городских общественных пространств, в Мурманске ведется дезинфекция подъездов многоквартирных домов и придомовых территорий.

До всех управляющих организаций доведены рекомендации Роспотребнадзора по Мурманской области по проведению дезинфекционных мероприятий в многоквартирных домах.

За период с 1 мая по 10 июня обработано 21809 подъездов, в том числе повторно.

Обследования подъездов на предмет выполнения управляющими организациями мероприятий по дезинфекции проводятся ежедневно силами муниципальных жилищных инспекторов, а также сотрудниками МКУ «Новые формы управления». За период с 12 мая по 10 июня проверено 5036 подъездов. Также контрольные мероприятия проводятся Государственной жилищной инспекцией Мурманской области. Также управляющие организации продолжают дезинфекцию детских площадок, урн, малых архитектурных форм.

Дезинфекции подвергаются административные и социальные объекты.

На 5 июня силами сотрудников ГУ МЧС России обработаны 48 школ, подведомственных комитету по образованию администрации города Мурманска. В первую очередь обработаны школы, в которых будет проводиться Единый государственный экзамен и будут расположены летние оздоровительные лагеря.

Ежедневно перед выпуском подвижного состава на линию АО «Электротранспорт» проводится уборка транспорта с применением дезинфицирующих средств.

В обеденные перерывы проводится обработка салонов дезинфицирующим средствами. Перед каждым рейсом на конечной станции проводится обработка всех поручней салона и входных дверей.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)«Рифы» на пути реализации планов по загрузке Северного морского пути
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"ДУМА. ПОВЕСТКА - КОРОНАВИРУС75-летию Великой Победы. Память поколений передают депутаты Мурманской областной ДумыМурманская областная Дума. Время важных решений
-Политбарометр (18+)
ПодробнееВ Мурманском горкоме КПРФ избрали секретарей
-Слово не воробей... (16+)Любая власть – это служение
-Ходят слухи… (18+)Снега много, но коронавирус может сорвать «Лыжню дружбы»
-

Последние комментарии

Анатолий К.
31.05.20 19:42
А ведь это х******о, грозит неделя простоя для торгового порта, другим крупным строительным компаниям. "Ворота в Арктику" оказались с дефектом! * - купюры внесены редакцией.
Комментарий к новости:На пять дней прерывается железнодорожное сообщение с Мурманском
МаринаФ
29.05.20 15:15
А что это глава региона людей поучает, а сам без маски сидит?
Комментарий к новости:В Мурманской области режим повышенной готовности сохраняется до 15 июня - губернатор Андрей Чибис
Алекс
28.05.20 18:06
Чему радуетесь? Тому,что организация,рассадник заразы,вогнавшая в анабиоз целый регион,подкинет денег областным чинушам? Ну-ну,радуйтесь!
Комментарий к новости:Регион и «НОВАТЭК» планируют плотно сотрудничать
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
12345678910111213141516171819202122232425262728293012345
-Скоро в эфире16:30«Земля. Территория загадок». Документальный цикл (12+)17:00«Международные новости». Информационная программа (12+)17:30Новости. Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)В магазинах Мурманской области цены на яблоки опять подросли-PRO Валюту (16+)Курс евро вырос почти на 60 копеек, доллар укрепился на 50 копеек-PRO Энергетику (18+)На энергоблоке №4 Кольской АЭС стартовал планово-предупредительный ремонт-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения в Мурманске на 11 июня-PRO Нефть и газ (18+)«НОВАТЭК» построит на корейской верфи СПГ-баржу для перегрузочного комплекса в Мурманске-PRO Законы (18+)Аттестаты всем выпускникам школ в 2020 году выдадут без экзаменов – Михаил Мишустин
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Наложение ареста на единственное жильё признано законным
-Нам интересно Ваше мнение
29.04.20: Прошло сообщение, что все детские здравницы страны готовятся к открытию 1 июня! А вы готовы отправить детей на отдых в другой регион этим летом?Проголосовало: 877 человек
© 2009 - 2020
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика