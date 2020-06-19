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Мурманская область. Арктика (16+)19.06.20 16:10

В Мурманске продолжается дезинфекция общественных пространств

В столице Заполярья силами различных учреждений и организаций регулярно проводится обработка общественных пространств.

Два раза в неделю взвод РХБЗ Северного флота проводит обработку остановочных павильонов на улично-дорожной сети города Мурманска. 19 июня повторно обработано 199 остановочных павильонов.

МАУК «Мурманские городские парки и скверы» с 8 по 19 июня проведена дезинфекция детских и спортивных площадок общей площадью 5,9 тысячи кв. метров, находящихся на содержании муниципального учреждения.

ММБУ «Управление дорожного хозяйства» провело профилактическую дезинфекцию подходов к пешеходным переходам, расположенным вблизи посадочных площадок остановок общественного транспорта, лестниц, находящихся в ведении детских площадок и участков тротуаров с интенсивным пешеходным движением общей площадью 57 тысяч кв. метров.

Помимо городских общественных пространств, в Мурманске ведется дезинфекция подъездов многоквартирных домов и придомовых территорий. До всех управляющих организаций доведены рекомендации Роспотребнадзора по Мурманской области по проведению дезинфекционных мероприятий в многоквартирных домах. За период с 1 мая по 19 июня проведены дезинфекционные мероприятия в отношении 25361 подъезда, в том числе повторно.

Ежедневно проводятся обследования подъездов на предмет выполнения управляющими организациями мероприятий по дезинфекции силами муниципальных жилищных инспекторов, МКУ «Новые формы управления». За период с 12 мая по 19 июня проверено 5689 подъездов. Также контрольные мероприятия проводятся Государственной жилищной инспекцией Мурманской области. Также управляющие организации продолжают дезинфекцию детских площадок, урн, малых архитектурных форм.

Ежедневно перед выпуском подвижного состава на линию АО «Электротранспорт» проводится уборка транспорта с применением дезинфицирующих средств. В обеденные перерывы проводится обработка салонов дезинфицирующим средствами. Перед каждым рейсом на конечной станции проводится обработка всех поручней салона и входных дверей.

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