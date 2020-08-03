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Мурманская область. Арктика (16+)03.08.20 15:30

В Мурманске продолжается дезинфекция общественных пространств

В столице Заполярья силами различных учреждений и организаций регулярно проводится обработка общественных пространств. Два раза в неделю взвод РХБЗ Северного флота проводит обработку остановочных павильонов на улично-дорожной сети города Мурманска. 31 июля повторно обработано 199 остановочных павильонов.

ММБУ «Управление дорожного хозяйства» — два раза в неделю, МАУК «Мурманские парки и скверы» и ГУ СЦ Авангард — один раз в неделю, проводят профилактическую дезинфекцию подходов к пешеходным переходам, расположенным вблизи посадочных площадок остановок общественного транспорта, лестниц, находящихся в ведении детских и спортивных площадок, парков, скверов и участков тротуаров с интенсивным пешеходным движением. За период с 4 по 31 июля обработаны объекты общей площадью более 137 тысяч квадратных метров.

Помимо городских общественных пространств, в Мурманске ведется дезинфекция подъездов многоквартирных домов и придомовых территорий.

До всех управляющих организаций доведены рекомендации Роспотребнадзора по Мурманской области по проведению дезинфекционных мероприятий в многоквартирных домах в целях недопущения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19).

За период с 1 мая по 31 июля 2020 года проведены дезинфекционные мероприятия в отношении 49732 подъездов, в том числе повторно.

Ежедневно проводятся обследования подъездов на предмет выполнения управляющими организациями мероприятий по дезинфекции силами муниципальных жилищных инспекторов, МКУ «Новые формы управления». За период с 12 мая по 31 июля проверены 8783 подъезда. Также контрольные мероприятия проводятся ГЖИ МО.

Управляющие организации продолжают дезинфекцию детских площадок, урн, малых архитектурных форм. Проверено выполнение мероприятий управляющими организациями ООО «РЖКХ», ООО «Жилспецстрой», ООО «УК «Альбатрос», ООО «УК «Буревестник», ООО «Норд Сервис», ООО «Сервис ЖКХ».

Отчёт о выполненной дезинфекции ежедневно направляется в Управление Роспотребнадзора по Мурманской области. За период с 25 июня по 31 июля дополнительно продезинфицировано 2504 подъездов. С 1 по 31 июля  полная обработка административных зданий, помещений и расположенных в них структурных подразделений администрации, осуществляющих приём граждан проводилась 7 раз (с периодичностью обработки 2 раза в неделю).

Ежедневно перед выпуском подвижного состава на линию АО «Электротранспорт» проводится уборка транспорта с применением дезинфицирующих средств. В обеденные перерывы проводится обработка салонов дезинфицирующим средствами. Перед каждым рейсом на конечной станции проводится обработка всех поручней салона и входных дверей.

 

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