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Мурманская область. Арктика (16+)10.08.20 12:30

В Мурманске продолжается дезинфекция общественных пространств, общественного транспорта и жилфонда

В столице Заполярья силами различных учреждений и организаций регулярно проводится обработка общественных пространств.

Два раза в неделю взвод РХБЗ Северного флота проводит обработку остановочных павильонов на улично-дорожной сети города Мурманска. 7 августа повторно обработано 199 остановочных павильонов.

Постоянно ММБУ «Управление дорожного хозяйства» — два раза в неделю, МАУК «Мурманские парки и скверы» и МАУ ГСЦ «Авангард» — один раз в неделю, проводят профилактическую дезинфекцию подходов к пешеходным переходам, расположенным вблизи посадочных площадок остановок общественного транспорта, лестниц, находящихся в ведении детских и спортивных площадок, парков, скверов и участков тротуаров с интенсивным пешеходным движением. С 4 июля по 7 августа обработаны объекты общей площадью более 137 тысяч квадратных метров.

Помимо городских общественных пространств, в Мурманске ведётся дезинфекция подъездов многоквартирных домов и придомовых территорий.

До всех управляющих организаций доведены рекомендации Роспотребнадзора по Мурманской области по проведению дезинфекционных мероприятий в многоквартирных домах в целях недопущения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19).

С 1 мая по 7 августа проведены дезинфекционные мероприятия в отношении 53776 подъездов, в том числе повторно.

Ежедневно проводятся обследования подъездов на предмет выполнения управляющими организациями мероприятий по дезинфекции силами муниципальных жилищных инспекторов, МКУ «Новые формы управления». С  12 мая по 7 августа проверены 8996 подъездов. Также контрольные мероприятия проводятся ГЖИ Мурманской области.

Управляющие организации продолжают дезинфекцию детских площадок, урн, малых архитектурных форм. Проверено выполнение мероприятий управляющими организациями ООО «РЖКХ», ООО «Жилспецстрой», ООО «УК «Альбатрос», ООО «УК «Буревестник», ООО «Норд Сервис», ООО «Сервис ЖКХ».

Ежедневно перед выпуском подвижного состава на линию АО «Электротранспорт» проводится уборка транспорта с применением дезинфицирующих средств. В обеденные перерывы проводится обработка салонов дезинфицирующим средствами. Перед каждым рейсом на конечной станции проводится обработка всех поручней салона и входных дверей.

 

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