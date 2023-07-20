В Мурманске продолжается дорожная кампания

В этом году за счёт средств областного дорожного фонда в Мурманске запланирован ремонт шести участков дорог и семи участков тротуаров.

Как сообщает администрация города Мурманска, на улице Шевченко полностью завершены работы по ремонту тротуара. На проспекте Кольском, участке улицы Старостина от улицы Приозерной до улицы Мира и улице Челюскинцев ремонт продолжается.

На 99% выполнен ремонт Нижнеростинского шоссе - здесь обновлены сразу три участка общей протяженностью 3300 метров: от ул. Карла Либкнехта до дома №2 по проезду Портовому; от дома №2 по проезду Портовому до дома №29 по по Нижнеростинскому шоссе; от опоры №50 до пересечения с улицей Александра Невского.

Также продолжаются работы на участке проспекта Кольский от улицы Шевченко до улицы Беринга, проезде Серпантин и улице Подгорной.

Ещё 18 участков автомобильных дорог будут отремонтированы в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=25372&page=1