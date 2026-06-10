В Мурманске продолжается дорожная кампания в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни»: подрядчики приступили к выполнению новых этапов на 5 объектах

Работы ведутся в соответствии с утверждёнными графиками, подрядные организации приступили к выполнению новых этапов на ряде ключевых объектов.

На улице Юрия Гагарина на участке от проспекта Героев-североморцев до улицы Павлика Морозова началась укладка верхнего слоя асфальтобетонного покрытия. Одновременно с этим продолжается устройство тротуаров.

На улице Павлика Морозова на отрезке от улицы Юрия Гагарина до улицы Свердлова завершён подготовительный этап, в настоящее время ведётся укладка нижнего слоя дорожного покрытия. Также продолжаются работы по обустройству тротуаров.

На проезде Серпантин, на участке от пешеходного перехода до Верхне-Ростинского шоссе, демонтаж старого покрытия полностью выполнен. В настоящий момент специалисты заняты устройством бортового камня.

На улице Скальной, где проектом предусмотрено создание тротуаров, работы по их устройству практически завершены.

Кроме того, приступили к работам на улице Алексея Хлобыстова — на участке от улицы Адмирала флота Лобова до базы ММБУ «УДХ». В настоящее время идёт подготовка к демонтажным работам.

Участников дорожного движения призываем к внимательности и соблюдению требований временных дорожных знаков, установленных в местах производства работ.

Как отмечает региональное Министерство транспорта и дорожного хозяйства, в этом году в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» ремонтируются 4 мостовых сооружения, 9 региональных дорог и 13 участков улично-дорожной сети города Мурманска.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/569236/#&gid=1&pid=6