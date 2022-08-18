В Мурманске продолжается дорожная кампания в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги»

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, глава администрации города Мурманска Юрий Сердечкин вчера проверил ход ремонта на улице Кильдинской.

Подрядчик уже закончил укладку асфальтобетонного покрытия и оборудовал новые тротуары. Осталось благоустроить прилегающую территорию.

— Выполнен большой объём работ. Претензий к качеству уложенного асфальтобенного покрытия на этом объекте нет, — сказал Юрий Сердечкин.

Глава администрации отметил, что по городу сейчас в работе 35 дорог, включая участки национального проекта. На 18 из них уже прошла укладка верхнего слоя дорожного полотна.

В районе улицы Кильдинской реконструкция завершается сразу на нескольких объектах: проезде от дома №1 по улице Кильдинской до улицы Георгия Седова; проезде от улицы Кильдинской до дома № 5 по Верхнеростинскому шоссе; проезде от дома №24 по улице Георгия Седова до домов №№9, 11 по улице Кильдинской и дома №19 по Верхнеростинскому шоссе.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=23186&page=1