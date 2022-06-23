В Мурманске продолжается кампания по капитальному ремонту многоквартирных домов

Как работают подрядчики в микрорайоне Абрам-Мыс проверила генеральный директор Фонда капитального ремонта Мурманской области Юлия Барсукова.

«Активно идут работы в доме №25 в Охотничьем переулке. Крыша здесь практически завершена. Можно сказать, 90-процентная готовность – сейчас подрядная организация устанавливает ограждение и подготавливает исполнительную документацию к сдаче объекта», – сообщила Юлия Барсукова.

Другой дом, на крыше которого капитальный ремонт ведется силами ООО «Ин-строй», в переулке Охотничьем, 17. В мае его жильцы пострадали из-за отсутствия разуклонки, проблему удалось решить в кратчайшие сроки.

«Когда вскрыли крышу, оказалось, что проектные решения не соответствуют действительности. К сожалению, из-за снега и дождя в мае залило четыре квартиры. Повреждения устранили, а в проект вносили изменения, которые впоследствии согласовали с проектировщиком. Нами уже приняты меры по финансированию дополнительных работ», – рассказала генеральный директор Фонда капитального ремонта Мурманской области.

Юлия Барсукова также подчеркнула – в настоящий момент залитий нет, если погода будет благоприятной, то все работы должны завершиться в июле.

«На все пострадавшие квартиры составлены акты, мы обратились в страховую компанию, надеемся, что какую-то часть затрат компенсируют. Жильцы понимающие, думаю, что удастся всё решить в досудебном порядке», – пояснил главный инженер ООО «Ин-строй» Павел Загребин.

Всего в 2022 году в Охотничьем переулке капитально отремонтируют крыши трех домов: к работам на двух объектах у Фонда капитального ремонта Мурманской области больше нет серьезных замечаний, но с крышей дома №23 не все так просто. Подрядная организация ООО «Электросервис» до сих пор не начала ремонт, хотя материалы были закуплены.

«Принято решение о расторжении контракта с данным подрядчиком в одностороннем порядке. После процедуры мы заключим прямой договор со следующим участником торгов и приступим к работам», – заверила руководитель Фонда капитального ремонта Мурманской области Юлия Барсукова.

Как сообщает региональное Министерство строительства, ранее в доме №23 ООО «Гранд-Электро» проводился ремонт системы холодного водоснабжения. Работы компания завершила досрочно, сейчас проводится процедура приемки.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/