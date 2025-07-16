В Мурманске продолжается капитальный ремонт детских садов

В Мурманске в рамках федеральной программы «Модернизации школьных систем образования» и стратегического плана «На Севере – жить!» продолжается капитальный ремонт образовательных учреждений. Так, в детских садах №№58 и 87 активно идут работы на кровлях и фасадах. Об этом рассказали в Министерстве строительства Мурманской области.

«Объём работ большой, а выполнить его предстоит до начала учебного года. Поэтому эти объекты у нас на особом контроле. Подрядчик активно работает на кровле, фасадах и внутри зданий дошкольных учреждений», – отметили в Министерстве строительства Мурманской области.

В детском саду №58 на проспекте Ленина уже завершены работы по капитальному ремонту кровли, выполняются работы по капитальному ремонту фасада. Также активно ведутся отделочные работы внутри здания.

В детском саду №87 на улице Полярные Зори в высокой степени готовности находятся работы по капитальному ремонту кровли и внутренних помещений, завершено утепление стен фасада, выполняется монтаж металлокассет для вентфасада. Внутри здания подрядчик полностью выполнил замену сетей электроснабжения, продолжает работы по устройству дверей, укладке плитки и покраске стен.

Как отмечает региональное Министерство строительства, в 2025 году в Мурманской области капитально отремонтируют 13 школ в Мончегорске, Видяево, Высоком, Снежногорске, Мурманске, Кировске, Заполярном и Териберке. С 2019 года в рамках стратегического плана «На Севере – жить!» работы проведены в 23 школах, в которых обучаются около 10000 детей.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/550406/#&gid=1&pid=4