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Мурманская область. Арктика (16+)19.08.21 13:30

В Мурманске продолжается капитальный ремонт дворовой территории по улице Крупской

Губернатор Андрей Чибис в рамках вчерашней рабочей поездки в Первомайский округ Мурманска проинспектировал ход ремонтных работ на дворовой территории по улице Крупской. На благоустройство объекта выделено более 38 млн рублей.

«В Мурманске дворы делаются для 23 многоквартирных домов. Это достаточно большой объём. Дополнительно к тем планам, которые изначально были свёрстаны, только в Первомайском округе мы поставим за счёт областного бюджета девять игровых комплексов. Работы ещё много, но темпы и объёмы финансирования, которые мы даём Мурманску, позволяют надеяться, что буквально за несколько лет мы приведём в порядок город, в том числе и дворовые территории», – отметил Андрей Чибис.

В настоящее время на объекте выполнены подготовительные работы, работы по фрезерованию, планировке грунтов, щебеночному основанию тротуаров, установке бортового камня, фундаментов опор наружного освещения, замене колец и плит перекрытия колодцев. Продолжается устройство асфальтобетонного покрытия тротуара, щебеночного основания проезжей части.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, после завершения работ по ремонту дворовой территории по улице Крупской здесь будет действительно комфортная среда, где жители двора смогут гулять и комфортно себя чувствовать. Сегодня в Мурманске появляется всё больше удобных стоянок для машин, и парковые зоны, и зоны для маломобильных слоёв населения, детские и спортивные площадки. Безусловно, это всё очень радует.

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