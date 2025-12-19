В Мурманске продолжается капитальный ремонт фасада дома-интерната для престарелых и инвалидов

В областном центре на улице Старостина, 103 продолжается капитальный ремонт фасада здания Мурманского дома-интерната для престарелых и инвалидов. Работы ведутся в рамках федерального проекта «Старшее поколение» национального проекта «Семья».

Проект реализуется при финансовой поддержке из федерального и областного бюджетов. Общий объем финансирования на 2025-2026 годы составляет более 277 миллионов рублей.

Основные работы включают: монтаж вентилируемого фасада с утеплением стен, замену оконных и дверных блоков, ремонт крылец, балконов и лоджий, устройство противоскользящих покрытий, монтаж системы освещения фасадов, установку ограждений входных групп.

«Капитальный ремонт позволит не только улучшить внешний вид здания, но и значительно повысить комфорт проживания 241 жителя интерната, – отмечают в Министерстве труда и социального развития Мурманской области. – Особое внимание уделяется энергоэффективности и безопасности».

Подрядной организацией, выигравшей открытый конкурс в электронной форме, работы ведутся в соответствии с утвержденным графиком и должны быть завершены в 2026 году.

На сегодняшний день выполняются работы по утеплению наружных стен, продолжается монтаж вентилируемого фасада, ремонт крылец, замена оконных и дверных блоков.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/558945/#&gid=1&pid=1