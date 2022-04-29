В Мурманске продолжается капитальный ремонт крыш

В Мурманске кампания по капитальному ремонту многоквартирных домов набирает обороты. В ходе традиционного еженедельного объезда заместитель генерального директора Фонда капитального ремонта Мурманской области Алексей Комягин проверил, как идёт ремонт крыш домов №1 и 3 на проезде Флотском.

«На Флотском, 1 работы – на завершающей стадии. Подрядчик уже полностью заменил старое кровельное покрытие на новое, предварительно выполнив устройство гидро-ветрозащиты и монтаж обрешётки. Сейчас идет монтаж водосточной системы с подогревом и завершается утепление чердачного перекрытия. Думаю, уже в мае крыша будет сдана в эксплуатацию», – отметил Алексей Комягин.

На Флотском, 3 работы на начальной стадии. Объем большой – заменить стропила и старое кровельное покрытие на площади больше 3 тысяч квадратных метров. Сейчас подрядчик выполняет демонтажные работы, расчищает чердачное помещение от строительного мусора и приступает к устройству гидро-ветрозащитного слоя и монтажу обрешетки. Завершить выполнение работ планируется до конца лета.

Как отметил Алексей Комягин, у подрядчиков на этих объектах нет проблем с поставкой материалов, поскольку контракты были заключены с ними еще в конце 2021 года, и у них было время подготовиться к выполнению работ до повышения цен, сообщает Министерство строительства Мурманской области.