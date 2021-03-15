В Мурманске продолжается комплексная уборка дорог

Сегодня глава администрации областного центра Евгений Никора проконтролировал работу дорожных служб по уборке снега на пересечении проспекта Героев-североморцев с улицей Александрова в Ленинском округе.

Стоит отметить, что под постоянным контролем находятся не только центральные магистрали города Мурманска, но и отдаленные микрорайоны.

– Уборке снега мы уделяем особое внимание. Это один из приоритетных на сегодня вопросов, – рассказал Евгений Никора. – На данный момент дорожные службы со своей работой справляются. Это подтверждает уменьшающееся количество жалоб, поступающих от мурманчан. Более того, принято решение о выделении дополнительно из резервного фонда, помимо 7 миллионов выделенных ранее, ещё 19 миллионов. Эти средства будут направлены на фактически понесенные затраты по помощи управляющим организациям по уборке дворов. Эти средства будут направлены на вывоз снега с площадок его временного накопления. Все для того, чтобы не допустить затоплений с приходом весны. Это одна из важных составляющих противопаводковых мероприятий.

Всего с начала зимнего периода с улиц города вывезено более 500 тысяч кубометров снега. Кроме того, постоянно ведется работа по очистке кровель домов от наледи.