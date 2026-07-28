В Мурманске продолжается конкурс «Летняя фантазия»

Изысканные цветочные ансамбли у входов в заведения придают облику города особое очарование. Эффектное оформление не только радует взгляд прохожих, но и помогает бизнесу выделиться, а участникам — претендовать на заслуженный денежный приз.

Как отмечает администрация города Мурманска, примеры уже предоставленных конкурсантами работ отличаются фантазией и вкусом преображают городские пространства.

А для новых участников время ещё есть — успейте подать заявку до 2 августа.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=32899&page=1