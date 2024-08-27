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Мурманская область. Арктика (16+)27.08.24 14:30

В Мурманске продолжается масштабная дорожная кампания

Ремонт 14,5 километра улично-дорожной сети областного центра проходит по национальному проекту «Безопасные качественные дороги». На сегодняшний день обновлены 19 из 27 объектов.

Как сообщает администрация города Мурманска, за прошедшую неделю работы были завершены на четырёх участках: ул. Кильдинская (от дома №1 по ул. Кильдинская до ул. Георгия Седова); ул. Подстаницкого; ул. Карла Либкнехта (от ул. Челюскинцев до просп. Ленина); проезд от дома №85 до дома №93 по ул. Старостина.

Ещё два отрезка находятся в высокой степени готовности. Общее выполнение работ на объектах составляет более 90%: ул. Советская в районе Росляково (от дома №1 по ул. Заводской до дома №6 по ул. Советской); ул. Папанина с проездом от ул. Папанина к дому №47 по ул. Папанина.

 

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=28349&page=1

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Клавдия
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