В Мурманске продолжается масштабное благоустройство областного центра, готовность площади Пять Углов – 85%

Ход реализации проектов благоустройства и итоги Всероссийского голосования по выбору общественных территорий стали ещё одной темой оперативного совещания в правительстве Мурманской области, которое состоялось 29 июня. Губернатор Андрей Чибис подчеркнул, что в регионе продолжают активно менять городскую среду, причем речь идёт не только о масштабных проектах, но и о тех пространствах, которые жители сами выбирают для благоустройства.

«Прежде всего хочу поблагодарить всех северян, которые приняли участие в голосовании по выбору приоритетов благоустройства на следующие годы. В этом году свой выбор сделали более 66 тысяч жителей Мурманской области. Важно, что люди сами говорят, что делать в первую очередь, и мы должны действовать именно на основании позиции наших жителей. За пять лет проведения свыше 300 тысяч человек проголосовали, где и какой объект нужно делать в приоритете. Именно так мы и действуем. По итогам этих решений в регионе реализовано более 90 общественных пространств различного формата», – сказал губернатор.

К реализации проектов, которые выбраны на прошедшем голосовании, приступят уже в следующем году. Параллельно продолжается благоустройство объектов, победивших в предыдущие годы, также в регионе реализуют крупные проекты.

«Отдельно хочу остановиться на центре Мурманска. Понимаю, что масштабные строительные работы сегодня создают определенные неудобства. Многие задают вопросы, почему одновременно перекрыты несколько участков, сколько ещё продлятся работы и каким станет центр города после их завершения. Хочу подчеркнуть: эти временные неудобства – часть большой комплексной работы, которая позволит создать совершенно новое общественное пространство в центре Мурманска», – отметил Андрей Чибис.

Губернатор напомнил, что проекты благоустройства последовательно делали в округах Мурманска, двигаясь из спальных районов, обновили инфраструктуру ряда общественных пространств, и сейчас планомерно ведется работа в центре.

«Мы не просто обновляем площадь Пять Углов или территорию возле «Меридиана». Мы формируем единый современный пешеходный маршрут, который соединит Центр научно-технологического творчества «Родина», улицу Ленинградскую, площадь Пять Углов, территорию у «Меридиана», проспект Ленина, а в дальнейшем – и пространство у морского вокзала. Это будет единая комфортная территория для прогулок, отдыха, городских мероприятий. Это комплексный подход», – сказал Андрей Чибис.

Важно, что благоустройство начинается не с укладки плитки. Как многие заметили, одновременно меняют инженерные сети.

«Мы модернизируем теплосети, водоснабжение, линии электроснабжения и связи. Именно поэтому часть работ сегодня остаётся внешне незаметной, но это глубокая инфраструктурная работа перед тем, как начинается само благоустройство. На площади Пять Углов строительная готовность объекта уже составляет 85%. Продолжаем благоустройство территории у «Меридиана», где уже завершили замену канализационного коллектора, специалисты ведут работы на теплосетях», – сообщил губернатор.

Не менее масштабная работа идёт по всей области. Сегодня одновременно реализуются четыре крупных проекта – в Мончегорске, Териберке, Апатитах и Ковдоре. Это общественные пространства, которые стали победителями Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды.

Кроме того, продолжается губернаторская программа «На Севере – твой проект!», в рамках которой реализуют инициативы жителей.

«В этом году мы сняли необходимость софинансирования со стороны людей. Благодаря активности наших жителей реализуем 64 проекта в 16 муниципалитетах, на эти цели из областного бюджета выделено 300 миллионов рублей из областного бюджета», – прокомментировал Андрей Чибис.

Ещё 300 миллионов рублей предусмотрено на ремонт дворовых проездов. Уже сформирован перечень из 256 дворов, которые приводятся в порядок в этом строительном сезоне. В Мончегорске и Заозерске работы уже завершены, в Североморске и ЗАТО Александровск они находятся в высокой степени готовности.

«Отдельно хочу обратиться ко всем коллегам и подрядным организациям. Наш строительный сезон очень короткий. Каждый день сейчас имеет значение. Нужно чётко двигаться в рамках утверждённых графиков, несмотря на вызовы, которые появляются. Крайне важно следить за качеством – обращать самое пристальное внимание», – подчеркнул Андрей Чибис.