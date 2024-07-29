В Мурманске продолжается масштабное обновление улично-дорожной сети

В 2024 году в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» планируется обновить свыше 3,5 тысячи км улично-дорожной сети в 105 крупнейших городских агломерациях России. Об этом сообщил заместитель председателя правительства Марат Хуснуллин, отметив, что к концу года доля дорог, находящихся в нормативном состоянии, должна достигнуть 85%.

«И, если в самом начале нацпроекта, как правило, ремонтировали центральные площади и проспекты, сейчас обновляют улицы в микрорайонах, где возводятся новые жилые комплексы, а также ремонтируют дороги в частном секторе», – подчеркнул Марат Хуснуллин.

В Мурманске обновлению дорог уделяется особое внимание. В этом году в городе в рамках национального проекта запланирован ремонт 27 участков улично-дорожной сети. Работы ведутся по графику: сейчас 9 объектов полностью завершены, ещё 9 находятся в высокой степени готовности.

В рамках стратегического плана «На Севере – жить!», реализуемого по инициативе губернатора Мурманской области Андрея Чибиса, ремонтируются объекты местного значения, не вошедшие в национальный проект «Безопасные качественные дороги». Благодаря поддержке областного правительства на сегодняшний день обновлено уже 35 объектов улично-дорожной сети муниципальных образований региона, 12 находятся в высокой степени готовности, а на 19 – работы проведены более чем на 50%.

Как сообщает Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области, всего за последние пять лет, благодаря стратегическому плану «На Севере – жить!», обновлено шесть миллионов квадратных метров дорог.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/