В Мурманске продолжается масштабное обновление улично-дорожной сети в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги»

Один из объектов расположен в районе памятника Ждущей. Это участок от улицы Саши Ковалева до дома №40/3 по улице Чумбарова-Лучинского.

Участок относительно небольшой – менее 1500 кв. метров проезжей части. Однако неподалеку расположены детский сад, школа, интеллект-центр, конечная остановка общественного транспорта.

Важно провести обновление этой территории не только в срок, но и максимально качественно, отмечает администрация города Мурманска.

В настоящий момент выполнены работы по демонтажу бортовых камней и фрезерованию асфальтобетонного покрытия. Производится завоз строительных материалов и монтаж бортового камня.

Всего в областном центре в рамках национального проекта планируется обновить в 2022 году 28 участков автодорог протяженностью 13,5 км.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=22567&page=1