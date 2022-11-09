В Мурманске продолжается модернизация системы наружного освещения

Глава администрации города Мурманска Юрий Сердечкин сегодня проверил итоги капитального ремонта системы наружного освещения от улицы Радищева до Воинского захоронения 1918-1919 годов по улице Рогозерской.

Здесь подрядчик установил 17 опор наружного освещения с кронштейнами и светильниками, заменил щит управления. Работы выполнены в рамках муниципальной программы города Мурманска «Развитие транспортной системы» на 2018-2024 годы.

– Мы существенно нарастили объёмы и темпы работ. По сравнению с прошлым годом, планируется установить в пять раз больше новых светодиодных светильников - свыше 750. Работы продолжаются, - отметил Юрий Сердечкин.

Как сообщает администрация города Мурманска, модернизация происходит во всех районах города. Большинство работ, запланированных на этот год, уже выполнено, остальные находятся на финишной прямой.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=23656&page=1