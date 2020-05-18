В Мурманске продолжается модернизация спортшкол

Сегодня глава муниципального образования город Мурманск Андрей Сысоев и глава администрации города Мурманска Евгений Никора проверили, как продвигается ремонт в одном из зданий ДЮСШ №1.

Детско-юношеская спортивная школа №1 (пер. Казарменный, 19), старейшая спортивная школа в городе Мурманске, была открыта как комплексная школа в 1952 году. В учреждении функционируют три отделения: спортивная акробатика, женская спортивная гимнастика и мужская спортивная гимнастика. Всего в школе занимаются более 500 юных мурманчан. Учащиеся ДЮСШ №1 неоднократно становились победителями и призёрами всероссийских соревнований, чемпионатов и первенств России.

– Эта спортшкола пользуется большой популярностью среди мурманчан, поэтому было принято решение открыть дополнительный корпус и перенести в новое помещение зал для занятий акробатикой, – прокомментировал Андрей Сысоев. – По инициативе городских властей программа по модернизации спортивных учреждений началась в 2018 году и будет продолжена.

В новом корпусе ДЮСШ №1 (ул. Александра Невского, 93) уже выполнены отделочные работы в зале для фитнеса, зале для спортивной акробатики, методкабинете, в технических помещениях, мужской и женской раздевалках, душевых. Установлены современные дверные и оконные блоки, обновлены системы отопления и водоснабжения, а также системы вентиляции и противопожарной безопасности.

– Первый этап работ завершится уже этим летом, но в связи с ограниченностью финансовых ресурсов ремонт продолжится 2021 году, – отметил Евгений Никора. – Учитывая востребованность мурманчан в занятиях спортом в закрытых помещениях, городские власти совместно с правительством Мурманской области прорабатывают варианты строительства нового универсального спорткомплекса.