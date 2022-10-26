В Мурманске продолжается модернизация здравоохранения

В областном центре обновляются медицинские учреждения благодаря федеральной программе модернизации первичного звена здравоохранения, которая реализуется в регионе в рамках национального проекта «Здравоохранение». Так, в этом году в Мурманске ремонтируются несколько объектов. Это детская поликлиника №1 на улице Полярные Зори, отделение взрослой поликлиники №1 на улице Карла Маркса и Мурманская городская детская поликлиника №1 на улице Папанина. В последней работы уже завершены, остальные учреждения в высокой степени готовности.

Как сообщает администрация города Мурманска, помимо ремонтных работ, программа предусматривает обновление материально-технической базы. Современное оборудование должно повысить качество предоставления медицинской помощи населению. В следующем году учреждения здравоохранения заполярной столицы получат 46 единиц современного оборудования. Всего для переоснащения медицинских учреждений региона направят 126 единиц техники.

Программа модернизации первичного звена здравоохранения в Мурманской области рассчитана до 2025 года. Общий объём федерального финансирования составляет свыше 4 млрд рублей.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=23577&page=1