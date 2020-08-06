В Мурманске продолжается обновление детских садов

Изменения в одном из них сегодня оценил глава администрации города Мурманска Евгений Никора. В ДОУ № 138 ведётся комплексная замена оконных блоков.

– Самое дорогое, что у нас есть – это маленькие мурманчане. Закономерно, что учреждение готовится к приему детей с особым вниманием, – отметил Евгений Никора. – Реализация программы «Тёплое окно» в детских садах Мурманска подходит к завершению. Начиная с 2014 года комплексная замена оконных блоков выполнена в 93 зданиях. За этот период установлено более 11 тысяч современных стеклопакетов.

Модернизация ДОУ № 138 проходит поэтапно: в предыдущие годы отремонтирована кровля, установлены водонагреватели для непрерывной подачи горячей воды, проведен ремонт на системы горячего водоснабжения, на территории и в помещениях установлена система видеонаблюдения.

В детском саду работает 13 групп для 300 детей от 2 до 7 лет, в том числе две группы для детей раннего возраста, 2 группы компенсирующей направленности для ребят с тяжелыми нарушениями речи. На базе учреждения организован Центр игровой поддержки.