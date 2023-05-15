В Мурманске продолжается обновление улично-дорожной сети в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги»

Работы стартовали 1 мая. В сезоне 2023 года в областном центре будут отремонтированы 18 участков дорог. На семи из них работы уже ведутся: ул. Карла Маркса (от ул. Старостина до ул. Планерной); ул. Планерная (от ул. Академика Книповича до ул. Карла Маркса); ул. Шевченко (от просп. Кольского до дома №36а по ул. Шевченко); проезд от дома №88 по ул. Александра Невского до ул. Кирпичной; ул. Советская, район Росляково (от ул. Заводской до ТП-241 в районе дома №19 по ул. Советской); ул. Молодёжная, район Росляково; просп. Кольский (от ул. Капитана Пономарева до ул. Морской).

Как сообщает администрация города Мурманска, на улице Советской в Росляково уже выполнен демонтаж бортового камня, выполняется разборка асфальтобетонного покрытия тротуаров и монтаж бортового камня. В районе улицы Молодёжной в жилом районе также выполнен демонтаж бортового камня, идут работы по разборке асфальтобетонного покрытия тротуаров и монтаж бортового камня.

Общая протяженность городских дорог, на которых будет выполнен ремонт в этом году, составляет 14,3 км.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=24989&page=1