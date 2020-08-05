В Мурманске продолжается плановая работа по уборке городских улиц

За порядком на улицах Мурманска следят специалисты муниципального учреждения «Управление дорожного хозяйства». В летний период основные усилия дорожников направлены на уборку тротуаров, обочин проезжей части от песка. Ведется ремонт ограждений, обновление дорожного покрытия, санитарная обрезка деревьев.

– За сезон с улиц Мурманска рабочие вывезли порядка 13 тысяч тонн смета, отремонтировали 15 лестниц, – прокомментировал руководитель муниципального учреждения «Управление дорожного хозяйства», депутат Совета депутатов города Мурманска Станислав Ланин. – Помимо крупных дорожных ремонтов проходит поддерживающий. Для этого используются специальные установки, предназначенные для точечного ремонта дорожного полотна струйно-инъекционным методом. У нас в городе три таких установки: две машины смонтированы на базе тракторов МТЗ и одна – на базе «КамАЗа».

Машины выполняют все необходимые операции по восстановлению дорог быстро, качественно и эффективно, а главное – позволяют проводить работы без перекрытия движения.