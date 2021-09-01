В Мурманске продолжается поддерживающий ремонт дворов

В Мурманске активно продолжается поддерживающий ремонт дорожного полотна на придомовых территориях многоквартирных домов. Средства на эти цели – сто миллионов рублей – выделены из областного бюджета по инициативе губернатора Мурманской области Андрея Чибиса.

«Эта проблема копилась годами, это просто боль для жителей. Такую работу мы впервые начали в 2020 году. Я хочу отметить, что поддерживающий ремонт ни в коем случаем не исключает проведения работ по капитальному ремонту, который ведется ежегодно, согласно сформированному администрацией адресному перечню. А поддерживающий ремонт – это, своего рода, временная мера, до тех пор, пока не придёт очередь выполнения работ капитального характера», – отметила министр градостроительства и благоустройства Мурманской области Мария Гаврилова.

Списки на проведение работ по поддерживающему ремонту в заявительном порядке формировали обслуживающие организации. Всего в 2021 году предстоит отремонтировать дефектное полотно в 134 дворовых территория города Мурманска. Сейчас работы ведутся во всех трех административных округах областного центра, в том числе в микрорайоне Росляково.

Дорожные строители просят жителей внимательно относиться к объявлениям о сроках работ, и убирать личный автотранспорт с территории, сообщает региональное Министерство градостроительства и благоустройства.