В Мурманске продолжается поддерживающий ремонт дворов

В Мурманске активно идут работы по поддерживающему ремонту дорожного полотна во дворах многоквартирных домов. Всего в этом году предстоит частично заменить дефектный асфальт на территориях, прилегающих к 134 домам. Списки на выполнение работ формировали обслуживающие организации. Проведение работ запланировано в два этапа.

Напомним, на работы по поддерживающему ремонту по инициативе губернатора Мурманской области Андрея Чибиса выделено 100 миллионов рублей. Подобная практика началась в 2020 году.

Необходимо отметить, что поддерживающий ремонт не исключает проведение работ капитального характера в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды». Поэтапный адресный перечень ремонтов сформирован администрацией города Мурманска.

Как сообщает региональное Министерство градостроительства и благоустройства, сейчас работы ведутся во всех трех административных округах города Мурманска, включая микрорайон Росляково. Дорожные строители снимают дефектное полотно. Работы по укладке нового слоя асфальта будут проводиться в строгом соответствии с технологией, и зависят от фактической погоды.