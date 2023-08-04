В Мурманске продолжается подготовка к фестивалю спорта «Гольфстрим»

Вчера под руководством заместителя главы администрации города Мурманска Людмилы Левченко состоялось большое совещание, посвящённое фестивалю спорта «Гольфстрим». Участники встречи – представители городских комитетов и управлений округов, областных учреждений и ведомств – обсудили план культурно-спортивных мероприятий и другие организационные вопросы.

В этом году праздник спорта пойдёт уже в 16 раз. В субботу, 9 сентября, в 12 часов стартует череда соревнований: по пляжному волейболу, мини-футболу и игре в снежки. Торжественная церемония открытия, на которой мурманчан ждут сюрпризы, состоится в 14.00.

В состязании «Пожарная тяга. Экстремальная атлетика» примут участие 20 команд. Уже поступили первые заявки от гостей из Тюмени и Санкт-Петербурга. Также мурманчан ожидают парад авто- и мототехники, традиционные легкоатлетические забеги и заплыв через Кольский залив. На празднике, как и в прошлом году, будет работать ярмарка «Арктическая кухня».

Завершится праздник вечером. На главной сцене состоятся награждение победителей и призеров различных соревнований, концерт местных и приглашенных коллективов, а также огненное шоу от группы «Ифрит».

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=25462&page=1