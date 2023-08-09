В Мурманске продолжается подготовка к отопительному сезону

На сегодняшний день в областном центре готовность тепловых сетей в многоквартирных домах составляет 87%. Полностью работы на внутридомовых сетях завершили уже 27 управляющих организаций города Мурманска.

Как сообщает администрация города Мурманска, всего в Мурманской области к началу осени необходимо привести в надлежащее состояние более 7 тысяч единиц жилого фонда, 119 котельных и 11 тысяч километров инженерных сетей. В среднем по региону работы выполнены на 60%. Как отметил губернатор Мурманской области Андрей Чибис, в прошлом году к такому показателю удалось прийти на несколько недель позже.