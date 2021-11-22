В Мурманске продолжается подготовка к празднованию Нового года

Во всех округах города специалисты муниципального учреждения «Мурманские городские парки и скверы» устанавливают яркие конструкции и иллюминацию. Сегодня депутаты Совета депутатов города Мурманска побывали в детском городке «Сказка» и оценили, как ведутся работы по украшению недавно установленной там новогодней ели.

В декабре на территории города-героя будет установлено 224 праздничных конструкции, 2720 световых шаров и 4400 метров светодиодных гирлянд.

Новогодние ели появятся на территориях 16 общественных пространств в областном центре. Помимо «Сказки» их установят в скверах на улице Капитана Буркова, около драматического театра, на улице Генерала Фролова, на улице Алексея Хлобыстова, на улице Марата, возле дома №37по проспекту Ленина, в районе дома №13 по переулку Охотничьему в жилом районе Абрам-Мыс, в районе дома №18 по улице Кильдинской, на Театральном бульваре, в зоне отдыха на озере Глубоком, в районе дома №101 по Кольскому проспекту, на территории зеленой зоны на улице Капитана Копытова, на набережной Семеновского озера, у Нахимовского военно-морского училища и у Дворца культуры «Судоремонтник» в жилом районе Росляково.