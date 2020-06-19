В Мурманске продолжается подготовка образовательных учреждений к новому учебному году

Сегодня глава муниципального образования город Мурманск Андрей Сысоев проконтролировал выполнение ремонта в школе № 43. В шести кабинетах учреждения уже заменили напольное покрытие. Сейчас рабочие занимаются покраской стен и потолков в фойе.

– Здание 1967 года постройки и, конечно, оно требует внимания, – отметил Андрей Сысоев. – В следующем году мы планируем привести в порядок фасад школы с заменой окон и дверных блоков, проектно-сметная документация уже разработана. Кроме того, я дал поручение обновить уличные тренажеры на спортивной площадке и организовать к ней доступный подход.

Ранее в школе был выполнен частичный ремонт кровли, установлена система внутреннего и наружного видеонаблюдения. Выполнена модернизация системы горячего водоснабжения, проведен частичный ремонт сетей электроснабжения и освещения. В рамках программы «Доступная среда» выполнены работы по устройству пандусов с поручнями на центральном и запасном выходе, ремонт туалетных комнат для маломобильных групп населения, расширение дверных проемов, ремонт малого зала для групповых занятий.

Стоит отметить, что ремонтные работы этим летом будут проводиться практически во всех образовательных учреждениях города, а в четырёх из них обновят фасады.