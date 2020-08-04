В Мурманске продолжается подготовка образовательных учреждений к новому учебному году

Сегодня глава муниципального образования город Мурманск Андрей Сысоев проверил ход ремонта в Мурманском международном лицее.

Рабочие уже обновили кровлю основного корпуса учреждения и перешли к замене системы освещения и ремонту потолка в большом спортивном зале. Параллельно ведутся работы в кабинете для начальных классов: здесь меняют окна и двери, устанавливается дополнительная входная перегородка. Запланировано приобретение новой мебели и оборудования.

– Стоит отметить высокие и стабильные успехи лицеистов. В этом году 4 работы учащихся получили высшую оценку – 100 баллов, несомненно, это заслуга педагогического коллектива, – прокомментировал Андрей Сысоев. – Что касается ремонтов в образовательных учреждениях в целом, к 1 сентября мы планируем все завершить.

К слову, еще недавно в лицее не было младших классов. Набор в первые классы стартовал в 2017 году. Таким образом, теперь в учебном заведении будут представлены все классы начальной школы, с первого по четвертый. Первоклассники будут обучаться по так называемой цифровой программе. В новом учебном году в лицее также появится музей истории партизанского движения на Севере.

Напомним, что прошлом году на территории Международного лицея была установлена спортивно-игровая площадка с травмобезопасным покрытием. Смонтирована современная система наружного освещения. В рамках городской программы «Дорога в школу» были организованы безопасные подходные пути к учреждению.