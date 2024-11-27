В Мурманске продолжается проект «Без финиша»

Проект направлен на создание условии для занятий физической активностью среди мурманчан старшего поколения.

Северяне в возрасте старше 55 лет могут найти новое увлечение и укрепить здоровье. Занятия включают скандинавскую ходьбу на свежем воздухе и оздоровительную гимнастику, что позволяет участникам поддерживать физическую форму и получать удовольствие от общения в кругу единомышленников.

Как сообщает администрация города Мурманска, занятия проходят четыре раза в неделю в Первомайском и Октябрьском округах города Мурманска под руководством опытного тренера.

К занятиям можно присоединиться по следующим дням:

вторник, четверг — в 10.00 скандинавская ходьба, в 11.30 - гимнастика в зале (ул. Беринга, 24);

среда, пятница — в 10.00 скандинавская ходьба (ул. Капитана Маклакова, 15).

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=28916&page=1