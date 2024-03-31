В Мурманске продолжается профилактическая акция «Начни проходить диспансеризацию прямо сейчас»

2 апреля в Мурманской городской поликлинике №1 будет работать «Пост здоровья».

В рамках акции будет проводиться: измерение артериального давления и сатурации; измерение температуры тела, массы тела и роста, расчёт индекса массы тела, расчёт сердечно-сосудистого риска; обследование на уровень сахара и холестерина в крови (экспресс-методом); другие обследования, предусмотренные профилактическим медицинским осмотром и первым этапом диспансеризации; консультирование медицинского работника по коррекции факторов риска развития неинфекционных заболеваний; выдача профилактических материалов.

Участники, которые начнут проходить диспансеризацию 2 апреля, получат памятные призы от Центра общественного здоровья и медицинской профилактики.

Как сообщает Министерство здравоохранения Мурманской области, «Пост здоровья» будет работать с 10.00 до 12.00 в Мурманской городской поликлинике №1 (ул. Карла Маркса, 52).

С собой необходимо взять паспорт, полис ОМС и СНИЛС.

Фото: https://gov-murman.ru