В Мурманске продолжается работа по модернизации спортивных площадок

В этом году на территории гимназии № 5 выполняется устройство двух спортивных зон. Здесь появятся универсальная площадка и площадка для сдачи норм ГТО. Сегодня ход работ на объекте проверил глава администрации города Мурманска. На данный момент заканчивается монтаж конструкций, следующий этап – укладка резинового покрытия.

– Есть замечание организационного характера: позднее заключение контракта. Сроки принятия муниципального бюджета позволяют нам это делать раньше, чтобы гарантированно закончить все работы к началу нового учебного года, – прокомментировал Евгений Никора. – Однако здесь порадовал подрядчик: организация выполняет работы с опережением графика и планирует завершить объект к середине сентября.

Также глава администрации отметил, что в вопросах подготовки образовательных учреждений подход должен быть комплексным. Евгений Никора обратил внимание на неудовлетворительное состояние проезда на территории гимназии и отметил необходимость включения этой дороги в план ремонтов на следующий год. В перспективе – обновление фасада здания. Проектно-сметная документация его на капитальный ремонт уже разработана.