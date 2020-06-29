В Мурманске продолжается работа по модернизации улично-дорожной сети и развитию транспортной инфраструктуры

Сегодня современный остановочный комплекс установили в районе дома № 62 по проспекту Кирова (в районе областной больницы).

– В этом году в Мурманске появится 38 новых остановок. Кроме того мы реконструируем остановки, которые появились относительно недавно, но не имели переднего фасада. Мурманчане высказались за установку так называемых «крылышек», которые помогают защитить от ветра и осадков, при этом не ограничивают обзор, – рассказал глава администрации города Мурманска Евгений Никора. – У нас существует программа по замене старых остановочных комплексов на новые. Старые комплексы устанавливались очень давно, в том числе они использовались под торговлю, сейчас законодательство запрещает это делать.

Всего в Мурманске за последние несколько лет установлены более 100 новых остановок. В этом сезоне уже реконструировано 16 остановочных комплексов.