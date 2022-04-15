В Мурманске продолжается работа по обеспечению горожан благоустроенным жильём

Решение этого вопроса осуществляется по нескольким направлениям, одно из них – ремонт пустующих муниципальных жилых помещений.

Сегодня глава администрации города Мурманска Юрий Сердечкин проверил качество проделанного ремонта в двухкомнатной квартире, расположенной в доме 75 на проспекте Героев-североморцев. Работы были проведены в этом году. Здесь заменили окна, полы, двери, обновили инженерные сети, установили новую сантехнику, выполнили отделку.

– Квартира будет предоставлена по договору социального найма, она рассчитана на семью из трёх человек. Претенденты уже приглашены осмотреть помещение, – рассказал Юрий Сердечкин. – Сейчас в работе находятся 20 квартир, все они будут в ближайшее время предоставлены очередникам, горожанам, нуждающимся в улучшении жилищных условий, детям-сиротам.

В этом году в планах отремонтировать более 90 пустующих муниципальных помещений.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=22201&page=1