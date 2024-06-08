В Мурманске продолжается работа по постановке на воинский учёт лиц, получивших российское гражданство

Сотрудники 305-го военного следственного отдела Следственного комитета РФ вместе с военными полицейскими провели рейд, чтобы выявить натурализованных граждан призывного возраста, которые уклоняются от воинского учёта, а также пресечь нарушения миграционного законодательства.

Во время рейда проверили около свыше десятка человек в общественных местах, на складах и стройплощадках Октябрьского административного округа Мурманска. Несколько человек не смогли подтвердить, что они встали на воинский учёт. Их отправили в военный комиссариат.

Военные следователи одновременно объяснили всем проверенным лицам их право заключить контракт с Министерством обороны Российской Федерации для прохождения военной службы, а также рассказали о социальных гарантиях, предусмотренных для этой категории военнослужащих.

Фото предоставлено военным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Северному флоту.