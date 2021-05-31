В Мурманске продолжается работа по созданию детских и спортивных площадок

В Мурманске полным ходом идёт устройство основания под детскую и спортивную площадки в районе дома №11 по улице Гвардейской. Сегодня глава администрации города Мурманска Евгений Никора проверил ход работ на объекте.

Подрядчик уже выполнил выемку грунта и отсыпку оснований из песчано-гравийной смеси.

– Строительство детских и спортивных площадок реализуется в рамках плана «На Севере – жить.2030». Это совместная работа правительства региона, Центра городского развития и министерства градостроительства и благоустройства Мурманской области, – прокомментировал Евгений Никора. – К началу осеннего периода планируется завершение работ по установке детского игрового и спортивного комлексов.

Напомним, что помимо этого объекта в рамках плана в Мурманске появится детская площадка в районе дома №7 по проезду Ледокольному и спортивный игровой комплекс около дома №7 корпус 2 по улице Ушакова.