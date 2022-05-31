В Мурманске продолжается работа по созданию муралов: их уже порядка 40

В Мурманске продолжается работа по созданию муралов. Первый в этом сезоне создан на фасаде школы спортивной борьбы в Ленинском округе Мурманска на ул. Невского, 93.

В 2021 году эскиз прошёл голосование на портале «Наш Север» и был выбран для реализации в областном центре. С небольшими изменениями под локацию мурал нанесли на фасад здания, организатор проекта – Центр городского развития Мурманской области.

Автор эскиза «По Северному пути» – мурманская художница Вероника Вологжанникова, член Мурманского отделения Союза художников России. Куратор проекта – Мария Михайленко, председатель Мурманского отделения Союза художников России. Над созданием монументального рисунка работала команда: Иван Епихов, Юрий Шачнев, Екатерина Конищева, Наталья Иванова, Борис Липодат, Павел Савчук.

Профессионалам помогали ученики и преподаватели детской школы искусств № 2. Школьники добавили финальные штрихи.

Сейчас в областном центре продолжается работа по созданию муралов ещё на двух объектах: на подпорной стенке на ул.Связи, 14-16 (под детским садом) и на фасаде поликлиники № 2 (ул. Морская, 9).

Проекты реализуются в рамках комплексной программы благоустройства «Наш Мурманск».

Как сообщает региональное Министерство градостроительства и благоустройства, планомерная работа по созданию муралов в столице Кольского Заполярья ведётся с 2019 года. На данный момент фасады жилых домов, зданий, технических сооружений города украшают около 40 муралов. В 2021 году в районе Роста был организован первый фестиваль урбан-арта «РОСТ». В нём приняли участие 15 художников из 5 стран. Было создано 15 муралов.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/