В Мурманске продолжается реализация конкурса лучших проектов для детей и молодёжи «Движения Первых»

В пятницу в Мурманске прошло первое заседание муниципального координационного совета по взаимодействию с региональными отделениями Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодёжи «Движение Первых» при главе города Мурманска.

На встрече было вручено благодарственное письмо от регионального отделения начальнику отдела воспитания, дополнительного образования и охраны прав несовершеннолетних комитета по образованию города Мурманска Ларисе Клименок за поддержку «Движения Первых», значительный вклад в развитие детского самоуправления и воспитание подрастающего поколения.

Как отмечает администрация горда Мурманска, важной задачей совета является налаживание взаимодействия между сетью первичных отделений, которые сегодня работают в 27 школах города-героя, и региональным отделением «Движения Первых», способствуя реализации социально значимых проектов и инициатив для детей и молодёжи города-героя.

Также на заседании были озвучены текущие планы поддержки первичных отделений. В настоящее время в целях ресурсной поддержки продолжается реализация конкурса лучших проектов для детей и молодёжи «Движения Первых». Подача заявок для участия в конкурсе продлится до 10 ноября. Мурманские отделения участвуют в номинации «Лига возможностей». Это номинация для всех первичных отделений. За победу в этой номинации группа получает получит финансовую поддержку на обустройство учебного помещения.

В планах на 2026 год у регионального отделения «Движение Первых» значится продолжение реализации всех текущих проектов, расширение количества первичных отделений и углубленная синергия с муниципалитетами.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=31095&page=1