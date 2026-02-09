В Мурманске продолжается реализация мер поддержки обеспечения жильём детей-сирот

Документальное подтверждение права выплаты на приобретение благоустроенного жилого помещения в собственность или для полного погашения кредита (займа) по договору, обязательства заёмщика, по которому обеспечены ипотекой — именной сертификат, — глава города Мурманска Иван Лебедев 6 февраля вручил военнослужащему Сергею Яркову.

В 2025 году в рамках действующих программ 81 человек получил жилые помещения: 63 квартиры приобретены северянами за счёт выплаты по свидетельству после достижения 18 лет, 16 —предоставлены в жилом фонде по договору найма специализированного жилого помещения (из них 6 квартир — в новом доме на улице Успенского), 2 квартиры приобретены за счёт выплаты по сертификату после достижения жителями возраста 23 лет.

