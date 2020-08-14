В Мурманске продолжается реализация национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»

Сегодня глава муниципального образования город Мурманск Андрей Сысоев проверил ход ремонта на улице Генералова и выполнение дорожных работ на улицах Советской и Горького.

– Что касается ремонта на улице Генералова, то здесь у подрядчика есть отставание по объекту, – отметил Андрей Сысоев. – Будут зачтены только те работы, которые выполнены и приняты на дату окончания контракта. Всё остальное становится базой для исчисления штрафа: подрядчик заплатит за каждый день просрочки.

На расположенных рядом улицах - Советской и Горького - ремонт практически завершён. Независимые эксперты строительного надзора предоставят окончательную оценку качества выполненных работ. Образцы асфальтобетонного покрытия отправлены на исследования.

В этом году в Мурманске планируется отремонтировать почти 300 тысяч квадратных метров дорожного полотна.