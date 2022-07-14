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Мурманская область. Арктика (16+)14.07.22 17:15

В Мурманске продолжается реализация национального проекта «Безопасные и качественные дороги»

Вчера ход работ на одном из объектов на улице Шабалина проверил глава администрации города Мурманска Юрий Сердечкин.

В настоящий момент 45% работ, предусмотренных договором, подрядчик уже выполнил. Рабочие почти закончили обустройство бортовых камней и приступают к устройству основного слоя асфальтобетонного покрытия. Далее - благоустройство территории и ремонт тротуаров.

– Мы планомерно ремонтируем дороги общего пользования во всех округах Мурманска. Важно добиться, чтобы транспортная инфраструктура была на одинаково высоком уровне по всему городу, – отметил Юрий Сердечкин. – Благодаря национальному проекту в этом году будет отремонтировано 29 участков общей протяжённостью автодорог около 14 км. Также хочу ещё раз напомнить, что мы не только внимательно отслеживаем соблюдение подрядчиками сроков проведения работ на объектах, но и качество их выполнения.

Помимо работ в рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги» ведётся ремонт автодорог и тротуаров большими картами. Будет обновлено порядка 30 тысяч квадратных метров. Также дорожники должны привести в порядок десять проездов к учреждениям образования и культуры в рамках проекта «Дорога в школу».

 

 

 

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=23005&page=1

 

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