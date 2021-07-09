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Мурманская область. Арктика (16+)09.07.21 16:30

В Мурманске продолжается реализация национального проекта «Безопасные качественные дороги»

Сегодня глава администрации областного центра Евгений Никора проконтролировал ход работ на улице Фрунзе.

- Работы здесь идут с опережением графика. На данный момент у меня никаких претензий нет, – рассказал Евгений Никора. – Ранее проезжая часть улицы представляла из себя в основном грунтовку. Совсем скоро здесь всё кардинально изменится в лучшую сторону. Необходимо отметить, что реализуемый проект не во всех местах предусматривает устройство тротуаров. Причина заключается в том, что некоторые, находящиеся рядом с дорогой дома, признаны аварийными и подлежат сносу. Поэтому принято решение внести все необходимые пешеходные дорожки в новый проект по комплексной жилой застройке освобожденных территорий, так что пешеходы не будут обделены.

На данный момент на объекте подрядная организация ООО «Фортуна» ведёт работы по устройству подстилающих слоев из щебня и асфальтобетонного покрытия, установке бортового камня, а также по подготовке почвы для устройства газона. 

Всего в рамках национального проекта в 2021 году в областном центре планируется отремонтировать 28 участков автомобильных дорог.

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