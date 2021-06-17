В Мурманске продолжается реализация национального проекта «Культура»

В рамках нацпроекта в Мурманске ведётся ремонт детской школы искусств №3, расположенной по улице Александра Торцева, 14, где основные изменения коснутся концертного зала и фойе первого этажа школы.

В настоящее время в зале ведутся работы по установке подвесных потолков, замене полов и электросетей. В фойе уже установлены новые оконные блоки, на очереди замена батарей отопления и окраска стен.

В план реконструкции также вошли санузлы. Они будут переоборудованы для создания безбарьерной среды для инвалидов и маломобильных групп населения.

Работы идут по графику. Планируется, что к началу учебного года школа искусств уже сможет порадовать учащихся новым интерьером. В обновленном зале можно будет проводить самые разные представления. Наряду со всем прочим, сейчас там идет установка нового оборудования для создания виртуального концертного зала. Это делает помещение еще более универсальным.

Столица Заполярья не первый год активно принимает участие в реализации национального проекта «Культура». Так, в Мурманске в 2019 году была создана первая в России модельная библиотека на улице Шабалина, 59 и открыта первая в России детская модельная библиотека на улице Баумана, 24. В 2020 году выполнено переоснащение филиала детской библиотеки на проспекте Ленина, 94.