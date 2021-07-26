В Мурманске продолжается реализация национального проекта «Жилье и городская среда»

Сегодня глава администрации города Мурманска Евгений Никора совместно с заместителем председателя Совета депутатов города Мурманска Михаилом Белошеевым проверили ход ремонтных работ во дворе по проспекту Ленина, 61.

Подрядчик уже выполнил подготовительные и демонтажные работы, фрезерование асфальтобетонного покрытия, разборку бортового камня.

– Ремонтные работы идут по графику, – отметил Евгений Никора. – Реконструкцию этого двора, можно считать частью комплексного ремонта, так как он находится рядом со сквером, который располагается у памятника В.И. Ленину. В сквере также идёт благоустройство территории. Поэтому в августе после завершения работ мы получим отремонтированный двор и обновленную общественную территорию.

– В Мурманске полным ходом идут работы по благоустройству дворов и общественных пространств, – рассказал Михаил Белошеев. – Дворовая территория дома 61 по проспекту Ленина является историческим местом. Сейчас подрядчик занимается ремонтом проезжей части, пешеходных дорожек и автостоянок. Итоги будем подводить после завершения работ.