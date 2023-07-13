В Мурманске продолжается реализация национальных проектов

Глава администрации города Мурманска Юрий Сердечкин вчера проверил ход работ по благоустройству двора около домов по пр. Связи 4-28.

Как сообщает администрация города Мурманска, здесь идёт ремонт в рамках национального проекта «Жильё и городская среда». Проектом предусмотрены ремонт проезжей части и тротуаров, устройство деревянной лестницы и освещения, ремонт контейнерных площадок и подпорной стены, установка скамеек, урн, вазонов, а также бетонных парковочных столбиков и ограничителей парковки.

Кроме того, во дворе появятся детская и спортивная площадки.

Всего в этом году в областном центре планируется привести в порядок территории возле 28 многоквартирных домов. Реконструкция затронет дворы во всех округах города Мурманска.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=25329&page=1